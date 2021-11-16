Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2": яка причина

Відновлення процесу можливо лише в тому випадку, коли оператор дотримуватиметься всіх норм німецького законодавства.

Німеччина призупинила процедуру сертифікації Nord Stream-2. "Північний потік-2" вирішив не змінювати свою існуючу юридичну форму, а замість цього заснувати дочірню компанію згідно з німецьким законодавством.

Про це регулятор повідомив на своєму сайті.

"Після ретельного вивчення документації Федеральне мережеве агентство дійшло висновку, що сертифікувати оператора газопроводу "Північний потік-2" можна буде лише в тому випадку, якщо цей оператор буде організований у юридичній формі відповідно до німецького законодавства", — йдеться в заяві.

Як повідомляється, "Північний потік-2" вирішив не змінювати свою існуючу юридичну форму, а замість цього заснувати дочірню компанію згідно з німецьким законодавством виключно для управління німецькою частиною газопроводу. Нова компанія має стати власником і оператором лише німецької частини газопроводу.

"В такому випадку це дочірнє підприємство повинно виконати вимоги незалежного оператора передачі, як це визначено в Законі Німеччини про енергетичну промисловість", — повідомляють у регуляторі.

У федеральному мережевому агентстві кажуть, що процедура сертифікації буде призупинена, доки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірньому підприємству. Регулятор повинен перевірити пакет документів, повторно поданих вже дочірнім підприємством як новим заявником.

"Коли ці вимоги будуть виконані, Федеральне мережеве агентство зможе відновити свою експертизу в решту чотиримісячного періоду, встановленого законом, підготувати проект рішення та надати його Європейській комісії для висновку, як передбачено у законодавстві ЄС про внутрішній ринок", — повідомив регулятор.

Нагадаємо, Німецький регулятор допустив "Нафтогаз" та ТОВ "Оператор ГТС України" до участі у сертифікації "Північного потоку-2". Це дасть можливість почути аргументи NSAG і передбачає більшу прозорість процесу.

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