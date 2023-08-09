Німеччина пропонує залишити свої ЗРК Patriot в Польщі до кінця року

Після завершення цього терміну Patriot повернуться до Німеччини.

Німеччина пропонує залишити свої ЗРК Patriot, які були розгорнуті біля кордону з Україною у Польщі, до кінця року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Міноборони Німеччини повідомило, що запропонувало Варшаві продовжити до кінця року перебування трьох своїх комплексів Patriot до кінця 2023 року. Також у заяві передбачається, що після завершення цього терміну комплекси повернуться до Німеччини.

Берлін направив три свої зенітно-ракетні комплекси Patriot до Польщі у січні поточного року. Це було зроблено після того, як у польському селі зенітна ракета вбила двох людей під час масованого ракетного по Україні російськими загарбниками.

ЗРК Patriot були розгорнуті в районі міста Замосць за 50 км від українського кордону та приблизно за 90 км від стику кордонів Польщі, України та Білорусі, звідки росіяни теж запускали ракети по Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польські прикордонники просять у Міністерства оборони надати їм більше військових на кордон через провокації Білорусі.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія та Білорусь організовують чергову кампанію з напливу мігрантів до Європейського Союзу через польський кордон з метою дестабілізації регіону.

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