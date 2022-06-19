Німеччина розглядає перезапуск вугільних станцій, щоб зменшити залежність від газу з РФ

Німеччина розглядає перезапуск вугільних станцій, щоб зменшити залежність від газу з РФ

Промисловості також запропонують економічні стимули для відмови від російського газу.

Німеччина посилює заходи щодо економії газу. Берлін планує відновити роботу вугільних електростанцій, щоб зменшити споживання газу, зокрема російського.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, пише The Wall Street Journal.

За оцінками уряду, Німеччина імпортує близько 35% свого природного газу з Росії у порівнянні з 55% до широкомасштабної війни та використовує більшу його частину для опалення та виробництва.

За словами Хабека, минулого року виробництво електроенергії з використанням природного газу становило близько 15% від загального обсягу електроенергії в Німеччині.

Щоб прискорити зниження частки газу в енергобалансі і створити запаси до зими, Хабек анонсував низку кроків.

Так, уряд надасть комунальним підприємствам повноваження розширювати використання вугільних електростанцій. Це забезпечить Німеччині альтернативне джерело енергії, але водночас затримає зусилля країни щодо скорочення викидів вуглецю.

Такі кроки планують запровадити до квітня 2024 року, допоки німецький уряд створить стійку альтернативу російському газу.

Європейські країни у пошуках альтернативи вугіллю з РФ лише за п'ять місяців року імпортували з Південної Африки на 40% більше вугілля, ніж за весь минулий рік.

Нагадаємо, "Газпром" припинив постачання газу до Франції через трубопровід.

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