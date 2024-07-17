Німеччина розробляє плани щодо переміщення військ НАТО в разі війни з РФ, - Newsweek

Основне завдання Німеччини полягає в тому, щоб гарантувати заплановане розгортання та постачання союзницьких і німецьких збройних сил.

Міністерство оборони Німеччини підтвердило, що розробляє екстрені плани переміщення “сотень тисяч” військ НАТО через свою територію у разі війни з Росією. Це відбувається у відповідь на повідомлення ЗМІ про те, що підготовка посилюється на тлі непрямого конфлікту Заходу з Москвою.

Про це пише Newsweek.

Як зазначається, речник Командування внутрішньої оборони Бундесверу в Берліні підтвердив виданню, що секретний “План операцій у Німеччині” “постійно опрацьовується під відповідальністю Командування внутрішньої оборони Бундесверу та постійно оновлюється”.

Загалом, Берлін готується перекинути через свою територію близько 800 тисяч військових НАТО та 200 тисяч транспортних засобів, якщо конфлікт з Росією переросте у повномасштабну війну.

“Здатність швидко передислокувати великі військові контингенти НАТО на східний фланг альянсу в разі погіршення ситуації з безпекою є центральною опорою звичайного стримування”, — сказав речник командування.

За його словами, основне завдання Німеччини полягає в тому, щоб гарантувати заплановане розгортання та постачання союзницьких і німецьких збройних сил. У планах НАТО кілька сотень тисяч солдатів повинні бути забезпечені послідовним матеріально-технічним та медичним обслуговуванням.

Планувальники Німеччини та НАТО розглядають, як розподілити гігантські сили по магістралях країни, приділяючи особливу увагу автомагістралі A2 протяжністю 483 кілометри, що тягнеться від міста Обергаузен на заході країни до околиць Берліна.

Очікується, що цей маршрут і кілька його ключових мостів стануть основною ціллю для російських ударів у разі війни.

“Планування враховує не лише одну автомагістраль як вісь руху через Німеччину, а й багато автомагістралей і федеральних трас. Прикладом такої осі захід-схід є центральна автомагістраль А2”, — пояснив речник Берлінського командування.

Там також додали, що протиборчі сторони можуть вжити заходів, щоб перешкоджати або уповільнити переміщення військ НАТО. Яким саме ризикам може бути піддана відповідна інфраструктура, та де і що потрібно буде зробити в цьому випадку - є частиною поточного аналізу загроз і постійний процес обміну з цивільною стороною.

Нагадаємо, що Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні 2025 року.

Путіну досі доправляють деталі для елітних автівок і зброї з Європи

Читайте також: