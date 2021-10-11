Німеччина розслідує причетність Лукашенка до незаконної міграції з Білорусі - ЗМІ

Потік нелегалів збільшується.

У Німеччині розслідують причетність Олександра Лукашенка до організації незаконної міграції.

Про це з посиланням на власні джерела в німецькому уряді повідомила газета BILD am Sonntag, розповіли у ТСН.Ранок 11 жовтня.

За статистикою німецької поліції, упродовж серпня через Білорусь до Німеччини прибуло понад чотири тисячі нелегалів. Втім, їхня кількість збільшується. Переважно це молоді люди з Іраку ти Сирії.

Раніше про збільшення кількості мігрантів з території Білорусі повідомляли у Литві, Латвії та Польщі. У ЄС переконані – це помста Лукашенка за європейські санкції. За даними німецьких журналістів, мігранти платять білоруській владі за поплічництво у нелегальному перетині кордону близько чотирьох тисяч євро з людини.

Новини світу: в Німеччині розслідують причетність Лукашенка до організації незаконної міграції

Як повідомлялося, у Польщі на кордоні з Білоруссю анонсували зведення паркану, який зменшить потік мігрантів. Чотири країни ЄС - Литва, Латвія, Естонія та Польща звинувачують білоруську владу в організації безконтрольного потоку нелегалів до ЄС.

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