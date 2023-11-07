Німеччина зіткнулася із напливом мігрантів та біженців: Берлін запроваджує суворіші заходи

Шольц назвав угоду "історичним моментом".
Канцлер ФРН Олаф Шольц і 16 губернаторів земель узгодили нові, суворіші заходи щодо стримування великої кількості мігрантів та біженців, які прибувають до Німеччини.
Про це інформує Ap News.
Журналісти називають наплив "величезною політичною проблемою для влади та актуальною темою в суспільстві". Зустріч канцлера із губернаторами тривала декілька годин.
За даними ЗМІ, нові заходи включають:
- прискорення процедур надання притулку,
- обмеження пільг для шукачів притулку,
- збільшення фінансової допомоги від федерального уряду для штатів і місцевих громад, які мають справу з напливом.
Шольц назвав угоду "історичним моментом".
Раніше ми повідомляли, що низка країн ЄС змінює правила перебування для біженців із України. Що потрібно знати - читайте за ПОСИЛАННЯМ.
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