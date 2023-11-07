Німеччина зіткнулася із напливом мігрантів та біженців: Берлін запроваджує суворіші заходи

Канцлер ФРН Олаф Шольц і 16 губернаторів земель узгодили нові, суворіші заходи щодо стримування великої кількості мігрантів та біженців, які прибувають до Німеччини.

Про це інформує Ap News.

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Журналісти називають наплив "величезною політичною проблемою для влади та актуальною темою в суспільстві". Зустріч канцлера із губернаторами тривала декілька годин.

За даними ЗМІ, нові заходи включають:

прискорення процедур надання притулку,

обмеження пільг для шукачів притулку,

збільшення фінансової допомоги від федерального уряду для штатів і місцевих громад, які мають справу з напливом.

Шольц назвав угоду "історичним моментом".

Раніше ми повідомляли, що низка країн ЄС змінює правила перебування для біженців із України. Що потрібно знати - читайте за ПОСИЛАННЯМ.

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