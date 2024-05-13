Німеччина страждає від кіберзлочинів: до чого тут Росія

Німеччина зафіксувала зростання кіберзлочинності з боку іноземних зловмисників, за якими переважно стоїть російська військова розвідка.

Кількість кіберзлочинів, скоєних іноземними суб'єктами в Німеччині, зросла на 20% у 2023 році порівняно з попереднім роком.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, пише Reuters.

За словами Фезер, рівень загроз у сфері кібербезпеки залишається високим, а кількість кіберзлочинів, скоєних іноземними зловмисниками, постійно зростає з 2020 року, коли влада Німеччини почала вести відповідну статистику. У 2022 році зростання становило 8%.

Голова МВС Німеччини стверджує, що відповідальність за кібератаки несе російська військова розвідка.

"Російський режим нас не залякає. Ми продовжимо робити все, щоб захистити нашу демократію від кібердій Росії, і продовжимо підтримувати Україну", - наголосила Фезер.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що від початку повномасштабної війни проти РФ спеціалісти СБУ нейтралізували майже 10 тисяч кібератак.

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