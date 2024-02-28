Німеччина та Франція підняли у повітря винищувачі через російський літак

Російські літак був помічений біля Фінляндії та Естонії.
Повітряні сили Німеччини підіймали у повітря винищувачі Eurofighter, щоб перехопити російський літак Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.
Про це йдеться у повідомленні Люфтваффе.
Німецькі військові повідомили, що подія відбулась 26 лютого.
У місті Лааге був активований сигнал тривоги через фіксацію російського Іл-20М, який "без плану польоту був ідентифікований на південний схід від Гельсінкі нашим Eurofighter".
У Люфтваффе розповіли, що винищувач здійснив "візуальний контроль", після чого операція була завершена "без подальших інцидентів".
Крім того, у повідомленні Генерального штабу військ Франції заявили, що також були вимушені підіймати винищувачі Mirage через російський літак Іл-20МЮ біля узбережжя Естонії.
"Мета: захистити повітряний простір наших балтійських союзників", - акцентували в збройних силах Франції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські бомбардувальники пролетіли поблизу Аляски, у США відреагували.
Крім того, ми раніше інформували, що у Міністерстві оборони України висловили зацікавленість відправити українських пілотів до Франції для проведення підготовки до польотів.
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