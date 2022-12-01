Німеччина та Норвегія просять НАТО посилити захист підводної інфраструктури

У НАТО погоджуються, що захист критичної інфраструктури дуже важливий

Керівництво Норвегії та Німеччини закликало НАТО допомогти у сфері захисту підводної інфраструктури країн після диверсій на "Північних потоках".

Про це повідомляє Reuters.

Керівники урядів Німеччини Олаф Шольц та Норвегії Йонас Гар Стьоре заявили, що подібні вчинки не можуть залишатись без наслідків.

Шольц зазначив, що країни дуже серйозно ставляться до захисту критичної інфраструктури, щоб ніхто не міг влаштовувати диверсії без наслідків.

"Трубопроводи, телефонні кабелі, інтернет-зв'язок є життєво важливими для наших держав і повинні бути особливо захищені", – сказав німецький канцлер.

Також Шольц наголосив, що Норвегія стала важливим постачальником енергоресурсів після відмови країн Європи від співпраці з Росією. У даній сфері, тому безпека інфраструктури вкрай важлива.

В свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він погоджується з позицією керівництва Норвегії та Німеччини.

"Необхідно зробити ще більше для забезпечення того, щоб наша морська інфраструктура залишалася в безпеці від майбутніх руйнівних актів", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Британський уряд заявив, що від початку наступного року позбавить Путіна коштів на незаконну війну, відмовившись від імпорту газу З РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Норвегії затримали російського шпигуна, який прикидався дослідником із Бразилії.

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