Німеччина та Росія домовилися відновити авіасполучення після взаємної призупинки

Польоти відновили після рішення про взаємне припинення після інциденту з літаком Ryanair у Білорусі.
Польоти між Німеччиною та Росією відновилися після того, як обидві країни тимчасово припинили авіасполучення після примусового приземлення літака Ryanair у Білорусі.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила агентству AFP, що російська влада нарешті надала йому дозвіл на пасажирські рейси до Росії в червні.
"Це означає, що рейси Lufthansa до Москви та Санкт-Петербурга можуть виконуватися за планом", - сказала речниця авіакомпанії.
В російському "Аерофлоті" своєю чергою повідомили: "Все добре, ми отримали всі дозволи".
Нагадаємо, Міністерство транспорту Німеччини заблокувало прибуття рейсів російських авіакомпаній на територію країни після того, як російське відомство не видало вчасно дозвіл на польоти Lufthansa у червні, через що рейси були скасовані.
"Через взаємну практику федеральний авіаційний орган також не видавав жодних додаткових дозволів на польоти, що виконуються російськими авіакомпаніями, до тих пір, поки діють санкції російської сторони", - повідомили в німецькому міністерстві транспорту.
Нагадаємо:
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