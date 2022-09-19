Німеччина та Словенія погодили передавання Україні 28 танків M-55S за "круговою" схемою - подробиці

Прем'єр Словенії у телефонній розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцем обговорив поточні справи.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у понеділок, 19 вересня, погодили передавання Україні 28 танків M-55S за "круговою" схемою.

Про це йдеться на офіційному сайті словенського уряду.

"У розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Роберт Голоб продовжив діалог, розпочатий під час візиту до Берліна 12 липня", - повідомляють у джерелі.

В обмін на танки Словенія отримає від Німеччини 40 німецьких військових транспортних засобів: 35 важких повнопривідних вантажівок та 5 важких цистерн для води.

M-55S - це словенська модернізація радянських танків Т-55, що випускалися 1958-1979 року. Наприкінці 90-х вони отримали нову динамічну броню, потужніший двигун, покращену систему управління вогнем.

"Також співрозмовники торкнулися російської агресії проти України. У дусі солідарності з українським народом прем’єр-міністр Др. Голоб і канцлер Шольц домовилися про спільні дії: українська сторона отримає 28 словенських танків М-55С. В обмін Словенія отримає 40 німецьких військово-транспортних машин, а саме 35 важких вантажівок 8х8 і 5 важких цистерн для води 8х8. Цей циркулярний обмін також посилить оборонну співпрацю між Словенією та Німеччиною", - уточнили у Словенії.

Нагадаємо, головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що війна, а точніше, активна її фаза, найімовірніше, триватиме і 2023 року, а Росія може знову спробувати атакувати Київ.

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