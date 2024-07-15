Німеччина таємно передала Україні пакет військової допомоги: що в нього увійшло

Україна отримала від Німеччини ще десять танків Leopard 1A5 та 20 бойових машин піхоти Marder.

Німеччина таємно влітку почала передавати нашій державі велику партію військової допомоги. До неї, зокрема, увійшла важка бронетехніка.

Про це пише видання Merkur.

Як зазначається, наприкінці минулого місяця та на початку цього Німеччина таємно і непомітно відправила до України черговий величезний пакет військової допомоги для ЗСУ. До нього увійшли, зокрема, 39 танків, поставлених німецькою оборонною промисловістю та Бундесвером.

Крім того, на минулому тижні Україна отримала від Німеччини ще десять танків Leopard 1A5 та 20 бойових машин піхоти Marder.

Таким чином кількість танків Marder, поставлених Німеччиною для війни в Україні, досягла 120, а кількість відремонтованих Leopard 1 - 50.

Крім того, до арсеналу армії України додалися два мостоукладальні танки Biber, два інженерні танки Dachs, два евакуаційні танки та чотири танки розмінування Wisent 1.

Німеччина також поставила ще одну систему ППО IRIS-T SLM і ще одну систему ППО IRIS-T SLS для захисту найважливіших об'єктів інфраструктури та міст від російських повітряних атак.

У списку поставленого озброєння також з'явилися три реактивні системи залпового вогню HIMARS. Бундесвер не має на озброєнні HIMARS, але передав Україні раніше чотири технічно дуже схожі реактивні системи залпового вогню.

Нагадаємо, що в уряді Німеччини заявили, що дуже серйозно ставляться до повідомлень про підготовку вбивства голови німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Німеччина пропонує новий танк для України

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