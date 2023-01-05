Німеччина упродовж тижня збільшила військову допомогу Україні: повний перелік

Серед німецької військової техніки - ракетні установки, броньовані евакуаційні машини, вантажівки та засоби для боротьби з дронами.

Уряд Німеччини поінформував про додаткову зброю, яку отримали Сили оборони України для протистояння російській агресії.

Про це повідомили на офіційному сайті уряду ФРН.

Відповідно до оновленої інформації Сили оборони України лише упродовж одного тижня отримали від Німеччини:

20 ракетних установок 70 мм з ракетами APWKS на базі пікапів;

ракетних установок 70 мм з ракетами APWKS на базі пікапів; 2 броньовані евакуаційні машини та 1 тягач M1070 Oshkosh ;

броньовані евакуаційні машини та тягач M1070 Oshkosh ; 7 гусеничних машин із дистанційним керуванням;

гусеничних машин із дистанційним керуванням; 63 пікапи, 17 вантажівок 8х8 та 1 машину швидкої допомоги;

пікапи, вантажівок 8х8 та машину швидкої допомоги; 12 важких вантажівок із причепами;

важких вантажівок із причепами; 8 розвідувальних БпЛА, 27 глушилок для дронів та 30 систем виявлення БпЛА.

Окрім того, упродовж тижня для потреб українських військових у зимовий період було надано:

36 400 вовняних ковдр;

вовняних ковдр; 21 генератор;

генератор; 32 мобільні опалювальні системи;

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Також готуються до передавання 92 дрони-розвідники.

Загальна вартість індивідуальних ліцензій на експорт озброєнь, виданих Федеральним урядом у період від 1 січня 2022 року до 2 січня 2023 року, становить понад 2, 2 мільярди євро.

Нагадаємо, після рішення Франції надати Україні колісні танки, Німеччина також заявила про перспективу подальших поставок озброєнь Києву.

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