Німеччина вчергове заявила, що не виплачуватиме Польщі репарації

У Німеччині знову підтвердили свої наміри не виплачувати мільярдні репарації Польщі за збитки, завдані під час Другої світової війни.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спільного брифінгу з польським колегою Збігневом Рау, пише DW.

Бербок наголосила, що питання про виплату репарацій було вже давно закрите для Німеччини.

Проте Рау заявив, що розраховує на подальшу співпрацю з німецьким урядом і впевнений у подальшій зміні позиції Берліна з цього питання.

Про що йдеться в документі

У ноті висловлюється переконання, що "сторони повинні вжити негайних заходів для остаточного, всеосяжного і постійного юридичного та матеріального врегулювання наслідків німецької агресії та окупації від 1939 по 1945 роки".

Збігнєв Рау додав, що Польща вимагає, зокрема, вирішення питання викрадених творів мистецтва, архівів і банківських депозитів.

Він сказав, що Берлін повинен докласти зусиль, щоб поінформувати німецьке суспільство про “справжню” картину війни та її катастрофічні наслідки для Польщі.

У Варшаві переконують, що виплата репарацій зміцнить двосторонні відносини через правду та справедливість і закриє болючі сторінки минулого.

Нагадаємо, у понеділок, 3 жовтня, напередодні зустрічі у Варшаві з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок її польський колега Збігнєв Рау підписав офіційну ноту з вимогою виплатити близько 1,3 трильйона доларів як репарації за шкоду, завдану нацистськими окупантами під час Другої світової війни.

Читайте також: