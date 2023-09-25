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Німеччина вдвічі скоротить федеральну допомогу біженцям від 2024 року

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Німеччина вдвічі скоротить федеральну допомогу біженцям від 2024 року

Допомогу біженцям у Німеччині скоротять вдвічі / Фото: Associated Press

Скасують внесок у витрати на підтримку й інтеграцію біженців із України.

Берлін 25 вересня поінформував влади земель про виділення максимум 1,7 мільярда євро на підтримку витрат біженців 2024 року, порівняно з 3,75 мільярда євро 2023-го. Це означає, допомогу біженцям у Німеччині скоротять вдвічі.

Про це повідомили два джерела в уряді Німеччини, пише Reuters.

Федеральний уряд не обіцяє, що після 2023 року допомога відповідатиме фінансуванню 2023 року, йдеться у джерелі.

Представник міністерства фінансів заявив, що зустріч федерального уряду та урядів штатів 25 вересня з цих питань не дала результатів перед запланованою консультацією з канцлером у листопаді.

"По суті, землі несуть відповідальність за розміщення та догляд за біженцями", – додав речник.

Уряд також скасує свій внесок у витрати на догляд та інтеграцію українських біженців, додали джерела.

Нагадаємо, що українські біженці все частіше переїжджають з Польщі до Німеччини. За словами фахівців, люди знаходять кращу роботу та зарплатню.

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Дата публікації
Перегляди
718
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