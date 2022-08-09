Німеччина від 1 вересня змінює правила перебування для українських біженців

Про це йдеться в документі федеральної ради від 1 липня, опублікованому на сайті Бундесрату.

Згідно з рішенням німецького уряду від 1 вересня розпочнеться облік часу перебування у Німеччині громадян України, враховуватимуться всі дні перебування українців, починаючи з 24 лютого. Українці, які знаходяться у Німеччині понад 90 днів, повинні отримати статус тимчасового захисту. Ті українці, які перебувають у Німеччині понад три місяці без реєстрації тимчасового захисту не зможуть легально залишатися у ФРН, і повинні виїхати з країни на 90 днів.

Це саме правило працюватиме і для українців, які прибудуть на територію Німеччини після 1 вересня 2022 року. Вони також зможуть легально без реєстрації перебувати в країні протягом 90 днів.

«Якщо у вас є українське громадянство, перетин кордону на федеральну територію повинен бути спрощений та без бюрократії. .. Перебування в Німеччині має бути можливим для всіх постраждалих лише протягом 90 днів без посвідки на проживання», – йдеться в документі.

Реєстрацію для громадян України буде відкрито протягом усього часу війни. Послуги для українців від 1 вересня всі консульські установи в Німеччині надаватимуть у режимі живої черги.

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