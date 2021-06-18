Німеччина від 25 червня відкриває кордони для щеплених іноземців з країн, які не входять до ЄС

Важливо, що йдеться про такі країни, де немає спалаху COVID-19.

Німеччина від 25 червня дозволить в'їзд на свою територію громадянам країн, що не входять до ЄС, за умови проходження ними повного курсу вакцинації. Зокрема, це стосується і українців.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це правило буде поширюватися на всіх мандрівників, незалежно від цілей поїздки. Важливо, щоб друга доза вакцини була введена за 14 днів до подорожі. Свідоцтво про щеплення перевірятиме як поліція, так і авіакомпанії. У Німеччині визнають наразі щеплення такими вакцинами: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

У Посольстві Федеративної Республіки Німеччина в Україні також підтвердили, що, починаючи від 25 червня 2021 року, в’їзд для осіб, повністю вакцинованих від COVID-19, з України в Німеччину стане за певних умов знову можливим.

"Повністю вакциновані особи зможуть знову в’їжджати у Німеччину з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою... Право в’їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів (ред. - BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson). Перелік вакцин планується також розширити і доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, як тільки будуть завершені необхідні тестування", - повідомили у Посольстві.

Раніше повідомлялося, що останнім часом у Німеччині продовжує знижуватися поширення коронавірусної хвороби. З огляду на це, у МОЗ країни пропонують відміти обов'язковий масковий режим.

Нагадаємо, Україна увійшла до "зеленої" зони карантину відповідно до критеріїв Європейського Союзу. Зазначимо, таким чином Україна відповідає одному з критеріїв для скасування обмежень для всіх мандрівників з третьої країни. Однак такий показник має утримуватися щонайменше 14 днів.

Більше того, в Україні від 1 липня мають запрацювати в застосунку "Дія" COVID-сертифікати. Вони будуть застосовуватися як всередині країни, так і за кордоном. Документ буде доступний лише для українців, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

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