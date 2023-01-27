Німеччина відправила до України ракети IRIS-T та небойову техніку: оновлений перелік

У Берліні підтвердили, що планують передати Україні 14 бойових танків Leopard 2A6, 2 БРЕМ Bergepanzer 3 та 2 РЛС повітряного спостереження.

Німеччина оновила перелік переданої для України військової допомоги. В оновленому пакеті - боєкомплект для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомили у п’ятницю, 27 січня, на сайті німецького уряду.

До нового пакету військової допомоги увійшли:

ракети IRIS-T SLM;

13 вантажівок;

2 навантажувачі 15т;

12 автопоїздів та чотири напівпричепи;

12 патрульних машин;

2 пікапи до 143 доставлених раніше.

Також у Берліні офіційно підтвердили, що планують передати Україні:

14 основних бойових танків Leopard 2A6 із боєзапасом;

2 броньовані ремонтно-евакуаційних машини Bergepanzer 3;

2 РЛС повітряного спостереження;

78 тягачів та 86 напівпричепів (раніше: 14 сідельних тягачів та 14 напівпричепів).

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З міркувань безпеки Берлін утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив вдячність західним партнерам за наміри передати українським збройним силам для протидії російській агресії важку бронетехніку. Водночас український лідер наголосив на вирішальному значенні кількості танків і термінів, коли вони можуть бути доставлені до України.

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