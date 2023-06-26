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Німеччина виступає проти плану ЄС щодо передавання Україні заморожених російських активів

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Німеччина виступає проти плану ЄС щодо передавання Україні заморожених російських активів

Європейський Союз поки не може законно конфіскувати заморожені активи РФ / Фото: Getty Images

У Берліні не на жарт занепокоєнні такою ініціативою ЄС.

Німеччина виступила проти плану ЄС віддати Україні прибуток від заморожених активів Росії. У країні кажуть, що такий крок може призвести до юридичних чи фінансових ризиків.

Про це пише  Financial Times .

На сьогодні Єврокомісія розробляє план, за який заморожені російські активи могли б піти на відновлення України. 

Незважаючи на це, у Берліні висловили занепокоєння, ба більше закликали інші столиці до подальших роздумів над ідеями.

"Москва буде змушена заплатити за вред, який вона нанесла Україні. Німеччина робить все, що в її силах, щоб знайти та заморозити активи російських осіб та компаній, які перебувають під санкціями", - заявив Представник міністерства закордонних справ Німеччини. Втім, наголосивши, що ідея використання російських коштів для відновлення України викликає "складні фінансові та юридичні питання".

За словами іншого німецького чиновника, ЄС візьме гроші з російського центробанку або отримає доходи від інвестування коштів, це створить прецедент для інших, а саме претензії Польщі щодо отримання відшкодування від Берліна за збитки під час Другої світової війни.

Представники ЄС відмовилися від ідеї повної конфіскації активів і шукають способи зібрати частину доходів для Києва. 

Наразі Європейський Союз поки що не може законно конфіскувати заморожені активи РФ , і натомість зосереджується на временному використанні цих активів.

Тоді як у конгресі Сполучених штатів Америки підготували  безпрецедентний законопроект щодо замороження, конфіскації та передавання Україні коштів Росії.

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Дата публікації
Перегляди
674
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