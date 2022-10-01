Німеччина вітає заявку України на вступ до НАТО, однак там нагадали про певні умови

Німеччина нагадала про те, що рішення країн Альянсу щодо прийняття України має бути одностайним.

Німеччина вітає рішення України про подання заявки на вступ до НАТО.

Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, пише Тagesschau.

Однак вона наголосила, що рішення щодо прийняття України має ухвалюватися всіма без винятку країнами Північноатлантичного альянсу.

"Звісно, ​​Україна вільна обирати той Альянс, в якому почуватиметься вільною. Однак для вступу в НАТО є певні вимоги. Зараз це питання буде обговорюватися між 30 країнами Північноатлантичного альянсу", - сказала вона, перебуваючи з візитом у Кишиневі.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подасть заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Окрім того, Зеленський запропонував задіяти "Київський безпековий договір" на період, поки країни НАТО досягатимуть консенсусу щодо прийняття України до Альянсу.

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