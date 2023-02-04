Німеччина влаштувала "дипломатичний наступ", аби переконати інші країни надати танки Україні – Spiegel

У відомстві канцлера та в Міноборони ФРН зростають сумніви щодо вчасних постачань танків.

Уряд Німеччини "почав активний дипломатичний наступ" і намагається переконати інші держави взяти конкретну участь у постачанні танків до України.

Про це пише видання Der Spiegel.

Наразі не надходило жодних зобов'язань щодо танків з боку європейських партнерів, зазначається в матеріалі.

У статті йдеться, що німецький уряд "почав активний дипломатичний наступ", щоб здійснити заплановане постачання танків Leopard 2 до України. Адже і у відомстві канцлера, і в Міноборони ФРН зростають сумніви щодо вчасних постачань танків.

Повідомляється, що німецьке Міноборони розпочало переговори з країнами ЄС одразу після рішення канцлера Олафа Шольца про танки для України. Проте минулого тижня на влаштованій міністром оборони Борисом Пісторіусом відеоконференції жодна країна ЄС не захотіла брати на себе будь-яких конкретних зобов'язань щодо участі в постачанні україні сучасніших моделей Leopard 2 A6.

Тоді Шольц провів кілька телефонних розмов, під час яких намагався домогтися від очільників урядів інших держав зобов'язань щодо постачання танків Україні. За інформацією видання, три з країн Північної та Південної Європи канцлер таки зміг переконати.

Також зазначається, що Пісторіус щодня закликав кількох своїх колег нарешті проявити себе. Окрім того, участь у "дипломатичному наступі" взяло й МЗС Німеччини.

Нагадаємо, в кінці січня посол України у Франції Вадим Омельченко повідомляв, що країни-партнери погодилися передати державі щонайменше 321 танк.

За даними міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у першій хвилі передавання Україні західних танків надійдуть 120 до 140 машин: Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

Як анонсував міністр оборони Олексій Резніков, Україна використовуватиме основні надані країнами НАТО бойові танки для контрнаступу.

Загалом Україні для звільнення всіх територій необхідно від 500 до 700 танків. Таку заяву зробив член парламентського комітету з нацбезпеки Федор Веніславський.

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