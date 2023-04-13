Німеччина вже сьогодні розгляне запит Польщі на передавання Україні МіГ-29

Вже сьогодні, 13 квітня, Німчечина розгляне запит Польщі на передавання Україні винищувачів МіГ-29.
Берлін збирається сьогодні вирішити, чи погодиться він надати дозвіл Польщі, аби та передала винищувачі радянського виробництва МіГ-29 із запасів Східної Німеччини Україні.
Про це повідомляє німецьке агентство DPA з посиланням на відповідну заяву глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
"Уряд Німеччини хоче вирішити цього четверга, чи дасть він згоду Польщі на поставку винищувачів МіГ-29 радянського виробництва в Україну, заявив міністр оборони Борис Пісторіус", – йдеться у повідомленні.
Йдеться про винищувачі МіГ-29 зі старих запасів. Так, 2002 року Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки.
Нагадаємо, Варшава звернулася до Німеччини з проханням надати дозвіл на передавання цих винищувачів Україні.
Раніше радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера заявив, що на озброєнні польських ВПС наразі залишається близько десятка таких літаків.
Слід зазначити, що дозвіл необхідний, адже контракти на продаж військової техніки з Німеччини передбачають, що німецький уряд повинен дати згоду на можливу передачу зброї третій стороні.
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