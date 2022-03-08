Німеччина взялась розслідувати злочини російських окупантів проти України

Федеральний прокурор може переслідувати військові злочини та злочини проти людяності у всьому світі.

Генеральний прокурор Німеччини Петер Франк почав розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів Росії.

Як пише Spiegel, за інформацією із судових кіл, йдеться про провадження, яке служить для забезпечення обширних свідчень і непрямих доказів, щоб мати можливість пізніше, за необхідності, вжити заходів проти окремих злочинців.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ГААГИ

Німецька прокуратура розслідуватиме застосування російськими окупантами касетних бомб, здійснення ударів по житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури, газопроводам, ТЕЦ, пунктах поховання радіоактивних відходів.

Згідно з Міжнародним кримінальним кодексом, федеральний прокурор може переслідувати військові злочини та злочини проти людяності у всьому світі.

Як повідомлялося, 7 березня суд в Гаазі почав слухання щодо злочинів РФ проти України.