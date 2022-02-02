Німеччина заблокувала російський пропагандистський телеканал Russia Today

Сам телеканал вже засудив дії регулятора і назвав таке рішення безпідставним.

Німецька влада ухвалила рішення про заборону мовлення російського пропагандистського телеканалу "RT Deutsch" (раніше "Russia Today").

Про це у середу, 2 лютого, повідомило російське видання "Известия".

Зазначається, що німецький медіарегулятор MABB вирішив припинити мовлення на супутнику Eutelsat, smart TV, сайті та додатку RT, а також платформі "Одіссей".

Натомість сам телеканал вже засудив дії регулятора і назвав таке рішення безпідставним.

"Дії німецького медіарегулятора неправомірні і порушують Європейську конвенцію про транскордонне телебачення (ECTT), положення якої він має неухильно дотримуватися. Регулятор змусив Eutelsat 9В вимкнути RT DE зі своєї сітки мовлення на підставі своїх безпідставних заяв, що суперечать дійсності", — заявили в RT.

Тепер компанія має чотири тижні, аби оскаржити рішення в адміністративному суді.

Нагадаємо, у вересні минулого року YouTube видалив два німецькомовних канали Russia Today — RT DE і Der Fehlende Part (DFP) без можливості відновлення акаунту.

Крім того, у березні 2021 року Німеччина заблокувала рахунки Russia Today та Ruptly.

Читайте також: