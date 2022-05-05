Німеччина залишається потужним союзником України: Зеленський та Штайнмаєр провели розмову

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Керівник ОП, коментуючи ці перемовини, зазначив, що Росії не вдалося розколоти Європу у підтримці України, на що так сподівався Кремль.

Про це Єрмак написав на своїй сторінці у Telegram.

"Розмова Президента України Володимира Зеленського з Президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром дійсно відбулася сьогодні. Німеччина залишається потужним союзником України. Про деталі буде офіційне повідомлення, можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України - марна", - зауважив Єрмак.

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