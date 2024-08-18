Німеччина готова до короткострокового надання додаткових коштів Україні, але є умови – відповідь Міністерства фінансів ФРН

Двостороння допомога з боку Німеччини в майбутньому буде частково перенесена на міжнародні програми.

Про це повідомила Міністерство фінансів Німеччини у відповідь на запит журналістки "Суспільного".

Ідеться, зокрема, про рішення країн G7 виділити Україні кредити на 50 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів.

Однак у коментарі написали, що Федеральний уряд підтримує Україну у фінансуванні та оснащенні військовою технікою такою мірою, якою не робить цього жоден інший європейський партнер. Цій меті слугує стаття "Модернізація" у федеральному бюджеті на 2024 рік, а також цільові асигнування на наступні роки.

"Федеральне міністерство фінансів готове розглянути можливість короткострокового надання додаткових коштів до того часу. Для цього, однак, додаткові потреби мають бути чітко визначені та зрозумілі, щоб відповідати всім бюджетним правилам і на цій основі можна було звернутися до Бундестагу з проханням про надання дозволу", — наголосили у Мінфіні ФРН.

У пресслужбі німецького відомства додали, що ще не отримали жодного конкретного повідомлення про вимоги. "Тому ані розгляд, ані рішення не можуть бути прийняті", — резюмували там.

Нагадаємо, після публікації статті німецького видання про можливе припинення військової допомоги Україні, МЗС України спростувало ці чутки.

Речник МЗС Георгій Тихий назвав інформацію маніпулятивною, зазначивши, що рівень допомоги від Німеччини буде відомий після затвердження бюджету у листопаді. Наразі уряд Німеччини продовжує планувати фінансування для України на наступний рік. Українська сторона сподівається на збереження підтримки та ефективне використання заморожених російських активів.

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