Німеччина заохочує шукачів роботи: які переваги дає "карта можливостей"

У Німеччині запровадили так звану "карту можливостей", щоб залучити на ринок праці шукачів роботи з країн, які не входять до ЄС.

У Німеччині набула чинності нова міграційна схема, яка дає можливість кваліфікованим фахівцям з країн поза межами Євросоюзу, приїхати до Німеччини і шукати роботу на місці. Для здобуття "карти можливостей" іноземці повинні мати фахову освіту, досвід роботи та відповідні мовні навички.

Про це пише Deutsche Welle.

Рішення про зміни у міграційних правилах набуло чинності від 1 червня 2024 року. Нова візова схема є частиною законодавчих змін, спрямованих на покращення ситуації на ринку праці та зменшення гострого дефіциту кваліфікованої робочої сили у Німеччині.

"Ми гарантуємо, що робітники та кваліфіковані робітники, яких наша економіка гостро потребує протягом багатьох років, можуть приїхати до нашої країни", – заявила в суботу міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер.

Що передбачає "карта можливостей"

Іноземці з країн, які не входять до складу ЄС, відтепер можуть подати заяву на отримання Chancenkarte ("карти можливостей") якщо вони мають відповідний рівень освіти: щонайменше два роки професійного навчання або університетський диплом державного зразка країни, в якій знаходиться навчальний заклад.

Другою важливою умовою є знання мови – німецької або англійської.

Після подання заяви, шукачів роботи оцінюватимуть по системі критеріїв, що включають:

мовні навички;

професійний досвід;

вік;

зв'язки з Німеччиною.

Право участі в програмі надаватимуть тим заявникам, які отримають щонайменше шість балів.

Ті, хто отримає Chancenkarte, зможуть в'їхати до Німеччини та протягом року шукати постійну роботу. У цей період іноземці також мають право влаштуватися на тимчасову роботу або випробувальний термін з частковою зайнятістю до 20 годин на тиждень.

Нова візова програма полегшує пошуки роботи у Німеччині для іноземців. До впровадження "карти можливостей" необхідно було надати в міграційну службу контракт із німецькою компанією-роботодавцем перш ніж отримати дозвіл на в'їзд до країни.

Нагадаємо, наступного навчального року українська мова буде запропонована як друга іноземна для вивчення у школах федеральної землі Гессен у Німеччині.

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