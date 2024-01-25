Німеччина запропонувала Британії і Франції схему для озброєння Києва ракетами — Bloomberg

Німеччина відмовилася напряму постачати ракети Taurus для України, тому обрала інший варіант, коли ці ракети передаватимуть Франції та Британії, а вони відправлятимуть Україні аналогічну зброю меншої дальності.

Німеччина вивчає можливість укладення угоди з обміну, в рамках якої вона постачатиме крилаті ракети великої дальності Великій Британії та Франції, щоб вони могли озброїти Україну своїми версіями цієї зброї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився напряму передавати Українінімецькі ракети Taurus, оскільки побоюється, що ця зброя, здатна вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів, може бути застосована для нападу на Москву.

Постачання цих ракет до Великої Британії та Франції означатиме, що ці союзники України зможуть відправляти більше аналогічних ракет Storm Shadow і Scalp, які мають меншу дальність - близько 250 кілометрів.

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Переговори щодо запропонованого Великою Британією плану тривають. Залишається ще низка технічних і логістичних проблем, які необхідно вирішити, пише видання. Водночас Міністерство оборони Великої Британії не спростувало і не підтвердило цей план.

"Велика Британія і наші партнери, включно з Німеччиною, продовжують працювати разом, щоб якомога краще оснастити Україну для захисту її суверенної території", - сказав представник Міністерства.

Міністерство оборони Франції також відмовилося підтвердити факт переговорів, не повідомивши подробиць, а офіційний представник канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона заявив, що переговори з Німеччиною щодо подібної угоди не ведуться.

Постачання Україні ракет Taurus

В середу, 17 січня, у німецькому Бундестазі відхилили пропозицію парламентської фракції ХДС/ХСС, яка закликала федеральний уряд поставити Україні ракети Taurus.

За цю пропозицію не проголосували навіть представники “Зелених” та “Вільної демократичної партії”, які протягом тривалого часу наполягали на постачанні ракет. Політики, які належать до партій, що формують урядову коаліцію разом із соціал-демократами Олафа Шольца, не підтримали законопроєкт саме тому, що його висували опозиційні праві консерватори із ХДС/ХСС.

Раніше очільник опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца надати Україні далекобійні ракети Taurus, які, на його думку, можуть зруйнувати Керченський міст, адже мають дальність близько 500 км.

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