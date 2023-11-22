Німеччина запровадить нові умови для біженців: чого очікувати українцям

Німеччина прийняла понад мільйонів українських біженців. Передумовами для цього стали високі соцвиплати, які приваблюють українців. При цьому деякі політики закликають скоротити ці виплати.

Які нові умови застосовуватимуть у центрах зайнятості, пише DW.

На які виплати українцям сподіватися в Німеччині

Українці в Німеччині отримують виплати від "гроші для громадян" (Bürgergeld). На людину, яка живе сама, щомісяця виплачується 502 євро. Наступного 2024 року ці виплати зростуть на 12%. Крім того, біженцям додатково надають гроші на оренду житла, оплату комунальних послуг, навчання у школі та дотацію на курси з підвищення кваліфікації.

"Чимало політиків виступають проти такої великої допомоги українським біженцям. Зокрема, голова об'єднання німецької окружної влади Райнгард Загер вважає, що виплати гальмують мотивацію українських біженців іти працювати. Також Bürgergeld приваблює у Німеччину українців, які раніше отримали тимчасовий захист в інших країнах ЄС", - вказано у повідомленні.

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Попри невдоволення деяких політиків, скасовувати Bürgergeld для українських біженців німецький уряд не збирається. Але тепер від українців очікують, що вони докладатимуть зусилля для пошуку роботи.

Раніше ми писали, що під час повномасштабної війни України з РФ близько 35 тисяч російських громадян, зокрема і представники спецслужб, переїхали до Аргентини.

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