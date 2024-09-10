Німеччина посилює захист своїх кордонів для зменшення злочинності та нелегальної міграції.

Німеччина з наступного тижня запровадить контроль на своїх сухопутних кордонах через великий наплив біженців.

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Про це інформує Міністерство внутрішніх справ ФРН, передає Укрінформ.

Тимчасовий прикордонний контроль необхідний для посилення внутрішньої безпеки, а також для зменшення нелегальної міграції. Він почне діяти з 16 вересня 2024 року і діятиме шість місяців на кордоні з Францією, Люксембургом, Нідерландами, Бельгією та Данією.

Наразі такий король вже діє на кордонах з Австрією, Швейцарією, Чехією та Польщею.

"Ми поширимо наш тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на всі сухопутні кордони Німеччини… Ми зміцнюємо внутрішню безпеку за допомогою конкретних дій і продовжуємо наш жорсткий курс проти нелегальної міграції… Це необхідно, поки ми не досягнемо надійного захисту зовнішніх кордонів ЄС за допомогою нової Спільноєвропейської системи надання притулку та інших заходів", — зазначила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, коментуючи свій наказ.

Вона зазначила, що такі дії призведуть до посилення захисту від ісламського тероризму та транскордонної злочинності. Крім того, це завадить діяльності контрабандистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бербок розкритикувала партію Шольца через позицію у допомозі Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Пісторіус відповів, чи змінила Німеччина позицію щодо ударів вглиб території Росії.

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