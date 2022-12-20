Німеччина заявила, що не купуватиме російську нафту наступного року — Bloomberg

Німеччина відкинула закиди про те, що вона планує купувати російську нафту на початку наступного року. У Берліні заявили, що натомість імпортуватимуть сиру нафту з Казахстану.

Після початку повномасштабної війни в Україні, Німеччина заявила, що припинить імпорт російської нафти до кінця цього року. Однак це рішення Берліну поставила під сумнів заява виконавчого директора російського оператора нафтопроводу, який повідомив, що отримав запити на постачання в першому кварталі 2023 року.

Про це пише Bloomberg.

Однак тепер Німеччина відкинула такі заяви і повідомила, що замість російської нафти купуватиме казахстанську.

"Повідомлення про те, що Німеччина замовила російську сиру нафту, є неправдивими. Нафтові компанії на нафтопереробних заводах Leuna і Schwedt більше не будуть замовляти російську сиру нафту в новому році", — заявила речниця міністерства економіки Німеччини.

За її словами, нафтопереробний завод у Шведті станом на січень "зарезервував потужності для казахстанської нафти в трубопровідній системі".

Своєю чергою, президент Казахстану Токарєв зауважив, що німецьким нафтопереробним заводам буде важко замінити всі російські обсяги казахстанською нафтою. За його словами, це, скоріше, важке політичне рішення.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова повернутись до економічної співпраці з Росією після завершення війни в Україні.

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