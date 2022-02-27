Німеччина змінює курс і відмовляється від російського газу

Німеччина прагне до незалежності від газу з РФ.

Німеччина має намір стати незалежною від російського газу задля своєї енергетичної безпеки і в знак підттримки України.

"Події останніх днів показали нам, що відповідальна, далекоглядна енергетична політика має вирішальне значення не лише для нашої економіки та навколишнього середовища. Це також має вирішальне значення для нашої безпеки", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 27 лютого, під час свого виступу у Бундестазі, передає ZN.UA.

Щоб зменшити залежність від російського природного газу, у Німеччині планують збудувати два термінали скрапленого газу у Вільгельмсхафені та Брунсбюттелі. Крім того, у країні планують створити запас вугілля та газу.

"Ми зробимо більше для забезпечення надійного енергопостачання нашої країни. Ми маємо змінити курс, щоб подолати нашу залежність від імпорту від окремих постачальників енергії. Чим швидше ми прискоримо розширення відновлюваних джерел енергії, тим краще", – сказав він.

Нагадаємо, після рішення федерального уряду призупинити сертифікацію "Північного потоку-2" на тлі військової агресії Росії проти України, міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив, що Німеччина може задовольнити свої енергетичні потреби без російського газу.