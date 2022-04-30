Німеччина знову подала позов проти Італії через суперечку про компенсації за Другу світову війну

Італія продовжує дозволяти постраждалим від воєнних злочинів нацистів вимагати компенсацій від Німеччини.

Німеччина подала позов проти Італії до вищого суду ООН, оскільки Рим продовжує дозволяти жертвам нацистських військових злочинів вимагати компенсацію від ФРН навіть після того, як раніше було винесено рішення про те, що такі позови порушують міжнародне право.

Про це пише Reuters.

У заяві Німеччини йдеться, що Італія продовжує подавати позови про компенсацію до національних судів, незважаючи на рішення Міжнародного суду ООН від 2012 року про порушення права Берліна на імунітет відповідно до міжнародного права.

У Берліні стверджують, що після рішення 2012 року в Італії було подано понад 25 нових позовів про компенсацію німецькою державою за збитки, заподіяні нацистськими злочинами під час Другої світової війни. У багатьох із цих випадків суди зобов’язували Німеччину виплатити компенсацію.

Для задоволення позовів у двох таких справах італійські суди намагаються накласти арешт на майно в Римі, що належить німецькій державі.

Німеччина заявила, що зараз подала справу до Міжнародного суду юстиції, оскільки італійський суд заявив, що до 25 травня ухвалить рішення про примусовий продаж будівель, у деяких з них розміщені німецькі культурні, археологічні, історичні та освітні установи.

Берлін звернувся до суду з проханням вжити так званих тимчасових заходів для того, щоб Італія не продавала майно на публічному аукціоні, поки розглядається ширша справа щодо компенсаційних позовів.

Дата слухання про тимчасові заходи ще не призначена, але очікується, що воно відбудеться протягом наступних кількох тижнів.

Суперечка щодо компенсаційних позовів у Другій світовій війні почалася в 2008 році, коли найвищий суд Італії зобов’язав Німеччину сплатити близько мільйона євро родинам 9 людей, яких нацисти вбили у містечку в Тоскані у 1944 році.

Далі було подано низку подібних позовів про компенсацію.

Німеччина стверджує, що вона вже компенсувала несправедливість Другої світової війни в широких мирних договорах і угодах про репарації з постраждалими країнами, виплативши мільярди євро відтоді, як війна закінчилася поразкою нацистського режиму в 1945 році.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія відповість за те, що не повинно було статися "ніколи знову".

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