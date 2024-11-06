Німеччині загрожують дострокові вибори через відставку міністра фінансів

Розвал коаліції може стати кроком до дострокових парламентських виборів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, який очолює Вільну демократичну партію (ВДП). Ця партія разом із соціал-демократами Шольца та партією Зелених глави МЗС Анналени Бербок формує урядову коаліцію.

Як повідомляє Spiegel, розвал коаліції може стати кроком до дострокових парламентських виборів.

Причиною оголошення про відставку стали розбіжності Шольца та Ліндера щодо бюджетної, фінансової та економічної політики, зокрема щодо покриття дефіциту бюджету на 2025 рік.

“Надто часто федеральний міністр Лінднер блокував неактуальні закони. Надто часто він використовував дрібну партійну політичну тактику. Серйозна урядова робота в такий спосіб неможлива”, - сказав канцлер.

Шольц заявив, що 15 січня проситиме Бундестаг про вотум довіри. Якщо більшість парламентарів не висловлять йому довіру, до кінця березня відбудуться нові вибори.

Нагадаємо, чинний канцлер ФРН, 66-річний Олаф Шольц хоче переобратися на свою посаду і знову очолити уряд Німеччини після федеральних виборів, які мали би відбутися восени 2025 року.

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