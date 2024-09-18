Німеччину атакують комахи-чужинці: вони перегризають кабелі та знищують паркани

На півдні Німеччини спостерігається нашестя середземноморських мурах, що спричиняє неабиякі проблеми для людей.

На півдні Німеччини швидко поширюється інвазивний вид мурах Tapinoma magnum, який у природі мешкає у Середземномор'ї. Попри свої невеличкі розміри – від 2 до 3 мм завдовжки – ці комахи стали великою проблемою для місцевих жителів.

Про це пише BILD.

Нещодавно невідомим чином вони потрапили спочатку до Швейцарії, а звідти дісталися німецького прикордонного міста Льоррах. Потім мурахи атакували Кель, Гайдельберг та Карлсруе, а тепер нашестя поширилося й на Штутгарт.

Мурахи перегризають електродроти та кабелі інтернету, що призводить до аварійних відключень енергопостачання та зв'язку.

За словами спеціалістів, ці комахи не переносять хвороби, які могли б бути небезпечними для людей. Але медики не виключають, що контакт з ними може спричинити короткочасну алергію чи психологічний стрес.

Видання зазначає, що у Келі мурахи вже проникають у будинки людей та руйнують садові паркани. Вони також побудували величезний мурашник, у якому мешкають мільйони особин, на дитячому майданчику посеред міста. Через небезпеку для дітей влада міста вирішила закрити майданчик, поки не буде знайдено спосіб, як позбутися непрошених чужинців.

Нагадаємо, вчені встановили, що комарі нападають на людей, вистежуючи їх за допомогою “тепловізорів” на вусиках. Інфрачервоні сенсори комарів працюють завдяки спеціальному термочутливому білку.

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