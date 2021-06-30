Німеччину накрила негода: у Баварії зливи затопили кілька селищ, а в Штутгарті вітер понівечив дах опери

Очікується, що найближчими днями буревій вирушить на північ та схід країни.
Зливи зі штормовим вітром накрили південь та захід Німеччини.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.
Так, в Баварії затопило кілька селищ, люди відкачують воду з підвалів і прибирають з вулиць тони бруду. А в Штутгарті сильно постраждала будівля опери. У неї частково зірвало дах та повалило кілька скульптур. У цей час всередині якраз йшов концерт, в залі було 250 глядачів. Крізь діру в даху вода полилася на сцену, зачепивши освітлення, однак, на щастя, ніхто не постраждав.
Також у місті затопило кілька автомобільних тунелів. Очікується, що найближчими днями буревій вирушить на північ та схід Німеччини.
Нагадаємо, що минулого тижня на північному-заході Чехії пронісся торнадо. Він забрав життя щонайменше 6 людей.