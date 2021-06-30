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Німеччину накрила негода: у Баварії зливи затопили кілька селищ, а в Штутгарті вітер понівечив дах опери

Німеччину накрила негода: у Баварії зливи затопили кілька селищ, а в Штутгарті вітер понівечив дах опери

Німеччину накрила негода: у Баварії зливи затопили кілька селищ, а в Штутгарті вітер понівечив дах опери

Очікується, що найближчими днями буревій вирушить на північ та схід країни.

Зливи зі штормовим вітром накрили південь та захід Німеччини.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Так, в Баварії затопило кілька селищ, люди відкачують воду з підвалів і прибирають з вулиць тони бруду. А в Штутгарті сильно постраждала будівля опери. У неї частково зірвало дах та повалило кілька скульптур. У цей час всередині якраз йшов концерт, в залі було 250 глядачів. Крізь діру в даху вода полилася на сцену, зачепивши освітлення, однак, на щастя, ніхто не постраждав.

Також у місті затопило кілька автомобільних тунелів. Очікується, що найближчими днями буревій вирушить на північ та схід Німеччини.

Нагадаємо, що минулого тижня на північному-заході Чехії пронісся торнадо. Він забрав життя щонайменше 6 людей.

Новини світу: в Баварії через зливи зі штормовим вітром затопило кілька селищ

Новини світу: в Баварії через зливи зі штормовим вітром затопило кілька селищ