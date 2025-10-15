Німеччина анонсувала нову військову допомогу для України: що увійде до пакету

Берлін надасть ППО та високоточну зброю на суму понад 2 мільярди євро / © УНІАН

Федеративна Республіка Німеччина готує рекордний транш військової допомоги для України, загальна вартість якого перевищить 2 млрд євро.

Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус, передає «Суспільне».

«Ми продовжимо і розширимо нашу підтримку України. За новими контрактами Німеччина надасть додаткову підтримку на понад 2 мільярди євро», — сказав Пісторіус.

Ключовий акцент у новому пакеті зроблено на посиленні протиповітряної оборони (ППО) та високоточних артилерійських систем.

За словами очільника оборонного відомства, підтримка включатиме важливі елементи для захисту неба: ракети-перехоплювачі для комплексів Patriot, сучасні радіолокаційні системи та дві додаткові установки ППО IRIS-T з великим запасом керованих ракет.

ЗСУ отримають артилерійські системи з високоточною зброєю, ракети, боєприпаси, протитанкові засоби, переносні зенітні комплекси та сучасне комунікаційне обладнання.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс знає, як завершити війну в Україні.

Рютте підкреслив, що Альянс підтримує Україну «скрізь, де тільки може».

Раніше йшлося про те, що Берлін розгорне винищувачі Eurofighter до Польщі для патрульних польотів. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Берлін також запропонує взяти на себе провідну роль у будь-якій запропонованій системі протиповітряної оборони ЄС.