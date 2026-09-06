Німеччина готується до війни: захищатиме міста, аеропорти та мережі від РФ

Німеччина посилює захист країни

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Після невдалої російської спроби атакувати дроном аеропорт Лейпциг-Галле в уряді Німеччини вирішили суттєво посилити систему національної безпеки. Зокрема, очільник Міністерства внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт оголосив про плани розгорнути масштабний комплекс заходів для протидії російським диверсіям і захисту ключових об’єктів країни.

Про це пише Stern.

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Німеччина посилить національну безпеку на тлі загрози РФ

«Гібридні атаки Росії з використанням вибухових дронів на аеропорти, агентів у наших містах, кібератаки на наші мережі та саботаж нашої інфраструктури — це щоденна реальність. Ці атаки посиляться, але ми можемо захистити себе», — заявив Добріндт.

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Як зазначає видання Bild am Sonntag, нова стратегія передбачає створення спеціальних мобільних підрозділів швидкого реагування. Вони забезпечуватимуть безперервний захист повітряного простору над стратегічними транспортними вузлами, аеропортами, залізничними вокзалами та урядовим кварталом Берліна.

Окрім столиці, під особливий контроль візьмуть такі ключові міста, як Франкфурт-на-Майні, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Ганновер та Кельн.

Силовики знешкоджуватимуть дрони та виявлятимуть вибухові пристрої безпосередньо на місці.

Водночас права на активну нейтралізацію безпілотників планують надати не лише Федеральній поліції та профільним відомствам, а й операторам критичної інфраструктури — водоканалам, енергетичним компаніям та підприємствам оборонно-промислового комплексу.

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Паралельно Берлін готує відповідь на щоденні цифрові загрози: для захисту державних установ і приватного бізнесу від сотень кібератак розробляють національний цифровий щит «Cyberdome». Завдяки розгалуженій мережі електронних датчиків ця система виявлятиме та блокуватиме хакерські проникання ще на підступах до мереж.

Приводом для жорсткішання заходів безпеки став інцидент на початку серпня, коли в аеропорту Лейпциг-Галле, звідки, зокрема, транспортують допомогу Україні, виявили дрон із вибухівкою поблизу українських вантажних літаків. Офіційний Берлін поклав повну відповідальність за цей диверсійний акт на Росію.

Німеччина вперше прямо звинуватила РФ

Нагадаємо, уряд Німеччини вперше відкрито поклав на Кремль відповідальність за серпневу спробу диверсії в районі аеропорту Лейпциг-Галле, де виявили три начинені вибухівкою дрони поблизу українського літака «Антонов».

За словами міністра внутрішніх справ ФРН Александера Добріндта, виявлені технології свідчать про високий рівень підготовки гібридної операції РФ, і Берлін вже готується до нових загроз.

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У відповідь Берлін оголосив про масштабний комплекс заходів: закриття російського консульства у Бонні, припинення роботи «Російського дому» в Берліні, посилення контролю за громадянами РФ, санкції проти «тіньового флоту» та причетних до атаки осіб.

Крім того, Німеччина пропонуватиме ЄС скоротити видавання туристичних віз росіянам та обмежити пересування дипломатів РФ. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль наголосив, що цією спробою нападу російське керівництво свідомо пішло на загострення відносин.

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