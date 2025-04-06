Німеччина більше не лідер за кількістю заяв на притулок: що сталося і хто тепер попереду

Мігранти. / © Цензор.нет

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Вперше за багато років Німеччина втратила перше місце в Євросоюзі за кількістю заяв на надання притулку.

Про це повідомляє Welt.

Згідно з конфіденційним звітом Єврокомісії, у першому кварталі 2025 року ця країна опинилася лише на третьому місці. Лідером стала Франція (40 871 звернення), далі — Іспанія (39 318). У Німеччині зафіксували 37 387 заяв — на 41% менше, ніж торік. Загалом у ЄС, Норвегії та Швейцарії у січні-березні подано 210 641 заяву — зниження на 19%.

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Найчастіше притулку в ЄС нині шукають громадяни Венесуели, Афганістану та Сирії. Водночас кількість заяв від сирійців скоротилася на 56%, проте саме до Німеччини надходить понад половина всіх сирійських звернень. Частка афганців і турків серед заявників у Німеччині становить 16% і 11% відповідно.

Примітно, що кількість звернень від українців зросла на 84%, від китайців — на 87%, а від індійців — на 56%. Франція, зокрема, стала новим пріоритетом для українців.

ЄС непокоїться через ситуацію на Близькому Сході

У Брюсселі наголошують: політична нестабільність у Туреччині після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу, а також загострення в Сирії — серед факторів, що можуть призвести до нового міграційного напливу. В Єврокомісії попереджають, що ослаблення берегової охорони Сирії й відновлення мереж контрабандистів може активізувати нові міграційні маршрути.

Суперечки щодо міграційної реформи

Після ухваленої влітку 2024 року реформи ЄС планує впровадження нових правил до літа 2026 року. Однак виникає спротив. Наприклад, Угорщина категорично відмовляється створювати закриті табори для мігрантів, попри очікування, що саме вона має забезпечити майже третину з 30 тисяч місць у спеціальних установах.

“Ми не будемо створювати табори для мігрантів. Це чіткий мандат, який нам дали виборці”, — заявив міністр у справах Європи Янош Бока.

Ще однією проблемою є запровадження нової системи прикордонного контролю EES (Entry-Exit System), яка має фіксувати всі в’їзди та виїзди громадян третіх країн, які не мають дозволу на проживання в ЄС. Вона охопить 24 держави-члени Шенгенської зони, а також Швейцарію, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію.

Хоча запуск EES планували ще торік, через технічні труднощі її впровадження відклали — наразі нова система має запрацювати з жовтня, але лише поступово. До того часу паспортний контроль для більшості громадян третіх країн залишатиметься ручним — із традиційним проставленням штампів.

Раніше повідомлялось, що у Польщі заявили про активізацію на кордоні з Білоруссю нелегальних мігрантів, які стають агресивнішими в своїх спробах проникнути на територію Євросоюзу.