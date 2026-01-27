Німеччина більше не може допомогти Україні з ППО — що сказав Пісторіус

Очільник Міноборони Німеччини / © Associated Press

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін нині має обмежені можливості для подальшого нарощування допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони. Водночас він закликав інших партнерів активніше долучатися до посилення українського ППО.

Про це очільник німецького оборонного відомства повідомив після переговорів зі своїм литовським колегою у Берліні, повідомляє Die Zeit.

За словами Пісторіуса, Німеччина вже зробила значний, навіть непропорційно великий внесок у зміцнення української протиповітряної оборони. Зокрема, Україна отримала понад третину наявних у ФРН зенітних ракетних комплексів Patriot.

«Ми досягли межі наших можливостей, оскільки самі очікуємо на постачання заміни для переданих систем», — пояснив міністр.

Він також нагадав, що Німеччина є єдиною країною-виробником систем IRIS-T та продовжує регулярно передавати їх Україні. Проте, за його оцінкою, на тлі посилення російських повітряних атак ці зусилля залишаються недостатніми.

Пісторіус висловив сподівання, що ще кілька держав зможуть знайти додаткові ресурси та надати Україні нові засоби для посилення захисту неба.

Тим часом 26 січня Росія вкотре вдарила по енергетиці Харкова. Частина міста без світла.

А секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко раніше зазначив, що нібито завдяки штучному інтелекту російські «Шахеди» можна буде знищувати ще на українському кордоні.