Речниця МЗС РФ Марія Захарова / © Associated Press

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Використання німецьких ракет Taurus для удару по будь-яких об’єктах у Росії буде розцінюватися як участь Німеччини у бойових діях на боці України.

Про це на брифінгу в четвер, 17 квітня, заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Представниця російського зовнішньополітичного відомства вважає, що без безпосередньої допомоги військовослужбовців німецької армії ЗСУ не зможуть використати ці крилаті ракети.

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За її словами, удар по будь-яких російських об’єктах критичної інфраструктури розцінюватиметься як пряма участь Берліна у бойових діях на боці Києва «з усіма наслідками для Німеччини».

У своїй істеричній заяві Марія Захарова згадала, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц називав ймовірною ціллю для німецьких ракет Taurus Кримський міст — незаконно збудований шляхопровід, який з’єднує територію РФ із окупованим півостровом.

Нагадаємо, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він підтримує передавання ракет TAURUS Україні, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами.