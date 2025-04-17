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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Німеччина буде вважатися учасницею бойових дій — істерична заява речниці МЗС РФ

Захарова вважає, що ЗСУ не можуть використати німецькі ракети Taurus без допомоги спеціалістів бундесверу.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Марія Захарова

Речниця МЗС РФ Марія Захарова / © Associated Press

Використання німецьких ракет Taurus для удару по будь-яких об’єктах у Росії буде розцінюватися як участь Німеччини у бойових діях на боці України.

Про це на брифінгу в четвер, 17 квітня, заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Представниця російського зовнішньополітичного відомства вважає, що без безпосередньої допомоги військовослужбовців німецької армії ЗСУ не зможуть використати ці крилаті ракети.

За її словами, удар по будь-яких російських об’єктах критичної інфраструктури розцінюватиметься як пряма участь Берліна у бойових діях на боці Києва «з усіма наслідками для Німеччини».

У своїй істеричній заяві Марія Захарова згадала, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц називав ймовірною ціллю для німецьких ракет Taurus Кримський міст — незаконно збудований шляхопровід, який з’єднує територію РФ із окупованим півостровом.

Нагадаємо, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він підтримує передавання ракет TAURUS Україні, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами.

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