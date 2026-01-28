ТСН у соціальних мережах

Німеччина допоможе Україні захистити небо: посол потішив заявою

Попри вже надані комплекси Patriot та IRIS-T, Німеччина продовжує нарощувати допомогу Україні.

IRIS-T

IRIS-T / © Getty Images

Новий посол Німеччини Гайко Томс повідомив, що невдовзі Україна отримає нові системи IRIS-T на додачу до дев’яти вже переданих. Берлін усвідомлює критичність ситуації та посилює підтримку ППО.

Про це повідомляє «Суспільне».

«Ми вже передали насправді дев’ять систем IRIS-T, наскільки мені відомо, і найближчим часом очікується постачання ще нових систем IRIS-T», — сказав Томс.

Він наголосив, що посилення протиповітряної оборони є «критично важливим», і зазначив, що наразі саме Німеччина є найбільшим партнером України у сфері надання засобів ППО, водночас визнаючи, що наданої допомоги все ще бракує.

Дипломат також нагадав, що наприкінці 2025 року Німеччина передала Україні ще два комплекси Patriot і продовжує забезпечувати постачання боєприпасів для систем протиповітряної оборони.

«Я знаю, що цього все ще недостатньо. Як я вже казав, я також живу тут і розумію, якою є ситуація, я знаю реалії. Але ми робимо все, що можемо, і докладаємо максимум зусиль, щоб підтримати Україну — як через безпосередню допомогу енергетичному сектору, так і через надання засобів протиповітряної оборони», — підкреслив Томс.

Нагадаємо, у середині грудня 2025 року на засіданні «Рамштайн» міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив передавання Україні дев’ятої системи IRIS-T та двох додаткових ЗРК Patriot, обіцяних раніше. Пісторіус також анонсував постачання ракет AIM-9 Sidewinder 2026 року та виділення сотень мільйонів доларів на закупівлю боєприпасів і озброєння.

А напередодні Пісторіус заявив, що можливості Берліна щодо нових постачань ППО наразі вичерпані, оскільки Україна вже отримала понад третину німецьких систем Patriot. Він зазначив, що ФРН зробила «непропорційно великий внесок» і тепер чекає на заміну переданої техніки для власних потреб.

