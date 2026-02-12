Німеччина готова передати ще 5 ракет Patriot для України

Patriot для України / © Getty Images

Реклама

Україна може отримати додаткові ракети-перехоплювачі PAC-3, які використовуються в зенітно-ракетних комплексах Patriot.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на пресконференції після 33-го засідання у форматі «Рамштайн» у Брюсселі.

«Наприкінці нашої сесії я вирішив спонтанно запропонувати, щоб Німеччина поставила Україні ще п’ять ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни, що надають підтримку, пожертвують загалом 30 ракет PAC-3», — сказав він.

Реклама

Очільник німецького оборонного відомства наголосив, що таким чином Україна загалом зможе отримати 35 ракет для Patriot.

«Ми всі знаємо, що це про збереження життя… Захист неба — це один з пріоритетів нашої підтримки. Німеччина передала 5 з 12 систем Patriot. Ми також доставили системи IRIS-T», — нагадав Пісторіус.

Нагадаємо, перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про фінансову допомогу для зміцнення української ППО у розмірі 500 млн фунтів.