Німеччина готуватиме школярів до війни і дала вказівки громадянам

Німеччина

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У Німеччині вважають реалістичним сценарієм атаку Росії на територію НАТО. Тому німецьке МВС радить громадянам створювати запаси на випадок надзвичайної ситуації. Навіть школярі мають бути підготовлені до найгіршого.

Про це пише видання Handelsblatt.

МВС Німеччини на чолі з Ненсі Фезер виступило за підготовку молоді у школах до криз і воєнного часу.

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«З огляду на розвиток ситуації у галузі безпеки останнім часом слід приділити більше уваги цивільному захисту — вже починаючи зі шкільної освіти», — сказав речник німецького МВС.

Політик із питань безпеки від партії ХДС Родеріх Кізеветтер запропонував проводити кризові тренування для школярів.

«Необхідно тренувати дії в надзвичайній ситуації, адже учні особливо вразливі та сильно страждають у разі надзвичайних подій. Також слід запровадити базову підготовку з поведінки в умовах катастроф. Це було б розумним і далекоглядним рішенням також із погляду громадянської служби», — висловився депутат.

Наприклад, у Фінляндії така практика існує у школах вже десятиліттями.

Як зазначає МВС, хоча за визначення навчального змісту відповідають федеральні землі, федеральні відомства цивільного захисту і допомоги у разі катастроф готові надати матеріали для молоді та викладачів.

Також це відомство фінансує «курси першої допомоги із вмістом про самозахист».

«Цивільний захист та оборона водночас завжди враховуються, адже наслідки багатьох загроз часто схожі, навіть якщо причини різні», — пояснив речник.

Коли Росія може напасти на НАТО?

«За нашими оцінками, Росія зможе атакувати територію НАТО протягом чотирьох-семи років», — заявив генеральний інспектор бундесверу Карстен Броєр.

Такі побоювання не взяті з повітря. Ймовірність масштабної війни в Європі вже давно вважається реалістичним сценарієм. На це вказували як німецька розвідка, так і нещодавно Броєр на конференції з безпеки у Берліні.

Єврокомісія також готується до надзвичайних ситуацій. У Брюсселі розробили «стратегію підготовки до криз, викликаних війною», яка містить 30 заходів для посилення обороноздатності та стійкості.

МВС Німеччини привітало нещодавно представлену ініціативу та назвало також інші загрози: екстремальні погодні явища, повені, лісові пожежі або кібератаки — від яких потрібно захищатися значно активніше, ніж у минулому.

Громадянам Німеччини радять зробити вдома запаси

«Саме тому важливо, щоб громадяни мали запаси вдома для подолання різних надзвичайних ситуацій, щоб допомогти собі, своїй родині та оточенню і, у найгіршому разі, врятувати життя», — заявив речник МВС.

Відомство дотримується рекомендації Євросоюзу, згідно з якою кожен громадянин повинен мати запаси води, їжі та інших життєво необхідних речей щонайменше на три дні.

«За допомогою запасів на 72 години тимчасові кризові ситуації можна подолати достатньо ефективно», — сказав речник МВС.

Відомство також послалося на «Посібник з надзвичайної підготовки та правильної поведінки в кризових ситуаціях» від Федерального відомства цивільного захисту. У ньому перераховано необхідні запаси на 10 днів на одну особу, на випадок, якщо продукти буде важко дістати.

Серед базових запасів для однієї людини рекомендують: напої (20 л), зернові продукти (3,5 кг), овочі (4 кг), фрукти та горіхи (2,5 кг), молоко та молочні продукти (2,6 кг), рибу, м’ясо й яйця (1,5 кг), а також на вибір — цукор, мед, варення або готові страви.

Під час презентації стратегії комісарка ЄС з управління кризами Хаджа Лахбіб зазначила, що знання про те, що робити в надзвичайній ситуації, допомагає уникнути паніки. Вона нагадала, що під час коронавірусу люди масово скуповували туалетний папір.

Комісія також радить мати екстрену сумку з документами, сірниками та ліхтариком. Крім того, необхідно запровадити «національний день підготовки», щоб підвищити обізнаність населення про потенційні кризові ситуації. Зразком тут є Фінляндія, яка вже багато років готує своє населення до можливої війни з Росією.

На цьому наголошує і Кізеветтер.

«Порівняно з нашими північними та східними сусідами Німеччина є дуже слабкою у сфері стійкості, а наша система кризової підготовки є застарілою», — сказав політик.

За його словами, майже немає державних запасів, укриттів або стійкої техніки для кризового зв’язку. Є хіба що «добровільні кризові структури», здебільшого в сільських регіонах.

Тому, за словами депутата, необхідною є не лише «відверта політична комунікація уряду про рівень загроз та можливі й вже наявні атаки», але й чітке звернення до населення з закликом готуватися до кризових ситуацій самостійно.

Нагадаємо, нещодавно німецька армія отримала дозвіл на значне збільшення інвестицій. Головнокомандувач збройних сил країни заявив, що це фінансове підкріплення вкрай необхідне, оскільки російська агресія не зупиниться на Україні.