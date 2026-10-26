Німеччина готує елітний спецназ до протистояння з Росією: що відомо

Німецька армія / © Associated Press

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Німецький спецназ KSK змінює підготовку бійців і готується до можливої війни з Росією. Замість коротких місій спецпризначенці вчаться протидіяти противникові з важкою технікою та озброєнням.

Про це повідомляє Bild.

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Як зазначає командування, ключовий вектор бойового навчання зміщено відповідно до геополітичних загроз у Європі.

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«Ми чітко орієнтуємося на противника, яким є Росія», — заявив командир KSK Андреас Кюне.

За його словами, раніше операції спецназу планували приблизно на три дні, а тепер бійців готують до набагато тривалішої служби в польових умовах.

Також KSK вчиться воювати проти армії з танками, артилерією, дронами та засобами РЕБ. Окремо спецпризначенці тренуються в умовах сильних морозів, щоб підготуватися до клімату східного флангу.

Зазначається, що підрозділ KSK дислокується у казармах «Цеппелін» у місті Кальв неподалік Штутгарта. Загалом у ньому служать близько 1500 людей, але лише третина з них — бійці спецназу, решта — адміністративний персонал. Відбір дуже суворий: його проходять лише близько 15% кандидатів.

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Зміни в підготовці відбуваються після внутрішніх реформ у підрозділі. Ще кілька років тому майбутнє KSK опинилося під загрозою через гучні скандали: у спецназі виявили екстремістські групи, нацистські привітання, зникнення боєприпасів і схованку зі зброєю та вибухівкою у військового. Через це 2020-го один із батальйонів спецназу розформували.

Німеччина готується до війни — останні новини

Нагадаємо, Путін посилює не лише безпосередній тиск на Україну, а й веде проти європейських держав тіньову війну.

Раніше ми писали, що в Німеччині до початку 2030-х років побудують нову військово-морську базу в портовому місті Емден на узбережжі Північного моря. З появою цього об’єкта країна розширить маневреність власного флоту та зміцнить оборонну позицію НАТО.

Також у Берліні припускають, що Росія може мати ширші військові плани, ніж війна проти України. Серед потенційно вразливих країн очільник МЗС Німеччини назвав держави Балтії, Молдову та Грузію.

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