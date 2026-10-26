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Німеччина готує елітний спецназ до протистояння з Росією: що відомо
KSK змінює підготовку через загрозу війни з Росією.
Німецький спецназ KSK змінює підготовку бійців і готується до можливої війни з Росією. Замість коротких місій спецпризначенці вчаться протидіяти противникові з важкою технікою та озброєнням.
Про це повідомляє Bild.
Як зазначає командування, ключовий вектор бойового навчання зміщено відповідно до геополітичних загроз у Європі.
«Ми чітко орієнтуємося на противника, яким є Росія», — заявив командир KSK Андреас Кюне.
За його словами, раніше операції спецназу планували приблизно на три дні, а тепер бійців готують до набагато тривалішої служби в польових умовах.
Також KSK вчиться воювати проти армії з танками, артилерією, дронами та засобами РЕБ. Окремо спецпризначенці тренуються в умовах сильних морозів, щоб підготуватися до клімату східного флангу.
Зазначається, що підрозділ KSK дислокується у казармах «Цеппелін» у місті Кальв неподалік Штутгарта. Загалом у ньому служать близько 1500 людей, але лише третина з них — бійці спецназу, решта — адміністративний персонал. Відбір дуже суворий: його проходять лише близько 15% кандидатів.
Зміни в підготовці відбуваються після внутрішніх реформ у підрозділі. Ще кілька років тому майбутнє KSK опинилося під загрозою через гучні скандали: у спецназі виявили екстремістські групи, нацистські привітання, зникнення боєприпасів і схованку зі зброєю та вибухівкою у військового. Через це 2020-го один із батальйонів спецназу розформували.
Німеччина готується до війни — останні новини
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