Німеччина готує масштабний секретний план війни з Росією: що відомо

Документ описує перекидання 800 тисяч військових НАТО, логістику, маршрути та оборонні заходи.

Кирило Шостак
Армія Німеччини

Армія Німеччини / © Associated Press

Два з половиною роки тому група високопоставлених німецьких офіцерів зібралася в закритому військовому комплексі в Берліні, щоб створити документ, який сьогодні називають найбільш амбітним військовим проєктом Німеччини з часів холодної війни. Йдеться про секретний план “Операція Німеччина” — OPLAN DEU, який зараз почали активно втілювати в життя.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Навіщо Німеччині знадобився такий план

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році зруйнувало багаторічну стабільність у Європі й змусило країни НАТО різко наростити оборонні можливості. Однак військова міць — лише частина успіху. Основою OPLAN DEU став монументальний логістичний проєкт обсягом 1200 сторінок.

У плані детально описано, як до 800 тисяч військових Німеччини, США та інших союзників НАТО будуть перекинуті на схід у разі загрози з боку Росії. Документ включає:

  • маршрути переміщення;

  • порти та річки, якими йтимуть вантажі;

  • стан залізниць і доріг;

  • способи захисту колон під час руху.

Фактично, Німеччина знову стає логістичним центром оборони Європи.

Чому ключова роль у разі війни — саме у Німеччини

“Погляньте на карту”, — кажуть експерти. Через Альпи війська НАТО не зможуть пройти, тому будь-яке перенаправлення сил на схід неминуче проходить через Німеччину — незалежно від того, де почнеться потенційний конфлікт.

Новий план повертає країну до логіки холодної війни, але з урахуванням сучасних викликів:

  • зношеної інфраструктури,

  • бюрократичних обмежень,

  • зменшеної чисельності армії,

  • нових загроз — кібератак, диверсій, шпигунства.

За оцінками німецьких військових, Росія може бути готова до нападу на НАТО вже 2029 року, хоча серія диверсій і шпигунських інцидентів натякає: Кремль може діяти раніше.

Перемир’я в Україні — додаткова загроза

Аналітики припускають, що можливе перемир’я у війні РФ проти України може “звільнити руки” Москві для підготовки агресії проти Європи. Саме тому німецькі планувальники хочуть підвищити стійкість усієї Європи — щоб протидія була швидкою та ефективною.

“Наша мета — не війна, а стримування”, — наголошує один із авторів OPLAN DEU.

Як Німеччина тестує військову готовність

Цієї осені у Східній Німеччині оборонний гігант Rheinmetall побудував за 14 днів мобільний табір на 500 солдатів — з гуртожитками, душовими, кухнею, станціями заправки та системами безпеки. Ще через тиждень його повністю демонтували.

Проєкт виявив недоліки:

  • нестача місця для техніки,

  • неузгоджені ділянки земель,

  • необхідність встановити новий світлофор, щоб уникнути заторів під час пересування колон.

Такі “дрібниці” вносять у нову версію плану, яка вже проходить допрацювання.

Rheinmetall отримав контракт на 260 млн євро для підтримки німецьких та союзних військ — приватний сектор активно залучають до проєкту.

Головні перешкоди — не техніка, а бюрократія

Військові визнають: найбільше заважають не танки і не дороги, а правила мирного часу:

  • надскладні процедури закупівель,

  • суворе законодавство про захист даних,

  • повільні адміністративні процеси.

Щоб OPLAN DEU запрацював, Німеччині доведеться змінити мислення, яке формувалося десятиліттями стабільності — і повернутися до логіки оборони.

Раніше повідомлялось, що у Польщі готуються до війни. Польські експерти склали рейтинг міст за стійкістю до воєнних загроз.

