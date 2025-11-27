- Дата публікації
Німеччина готує масштабний секретний план війни з Росією: що відомо
Документ описує перекидання 800 тисяч військових НАТО, логістику, маршрути та оборонні заходи.
Два з половиною роки тому група високопоставлених німецьких офіцерів зібралася в закритому військовому комплексі в Берліні, щоб створити документ, який сьогодні називають найбільш амбітним військовим проєктом Німеччини з часів холодної війни. Йдеться про секретний план “Операція Німеччина” — OPLAN DEU, який зараз почали активно втілювати в життя.
Про це пише видання The Wall Street Journal.
Навіщо Німеччині знадобився такий план
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році зруйнувало багаторічну стабільність у Європі й змусило країни НАТО різко наростити оборонні можливості. Однак військова міць — лише частина успіху. Основою OPLAN DEU став монументальний логістичний проєкт обсягом 1200 сторінок.
У плані детально описано, як до 800 тисяч військових Німеччини, США та інших союзників НАТО будуть перекинуті на схід у разі загрози з боку Росії. Документ включає:
маршрути переміщення;
порти та річки, якими йтимуть вантажі;
стан залізниць і доріг;
способи захисту колон під час руху.
Фактично, Німеччина знову стає логістичним центром оборони Європи.
Чому ключова роль у разі війни — саме у Німеччини
“Погляньте на карту”, — кажуть експерти. Через Альпи війська НАТО не зможуть пройти, тому будь-яке перенаправлення сил на схід неминуче проходить через Німеччину — незалежно від того, де почнеться потенційний конфлікт.
Новий план повертає країну до логіки холодної війни, але з урахуванням сучасних викликів:
зношеної інфраструктури,
бюрократичних обмежень,
зменшеної чисельності армії,
нових загроз — кібератак, диверсій, шпигунства.
За оцінками німецьких військових, Росія може бути готова до нападу на НАТО вже 2029 року, хоча серія диверсій і шпигунських інцидентів натякає: Кремль може діяти раніше.
Перемир’я в Україні — додаткова загроза
Аналітики припускають, що можливе перемир’я у війні РФ проти України може “звільнити руки” Москві для підготовки агресії проти Європи. Саме тому німецькі планувальники хочуть підвищити стійкість усієї Європи — щоб протидія була швидкою та ефективною.
“Наша мета — не війна, а стримування”, — наголошує один із авторів OPLAN DEU.
Як Німеччина тестує військову готовність
Цієї осені у Східній Німеччині оборонний гігант Rheinmetall побудував за 14 днів мобільний табір на 500 солдатів — з гуртожитками, душовими, кухнею, станціями заправки та системами безпеки. Ще через тиждень його повністю демонтували.
Проєкт виявив недоліки:
нестача місця для техніки,
неузгоджені ділянки земель,
необхідність встановити новий світлофор, щоб уникнути заторів під час пересування колон.
Такі “дрібниці” вносять у нову версію плану, яка вже проходить допрацювання.
Rheinmetall отримав контракт на 260 млн євро для підтримки німецьких та союзних військ — приватний сектор активно залучають до проєкту.
Головні перешкоди — не техніка, а бюрократія
Військові визнають: найбільше заважають не танки і не дороги, а правила мирного часу:
надскладні процедури закупівель,
суворе законодавство про захист даних,
повільні адміністративні процеси.
Щоб OPLAN DEU запрацював, Німеччині доведеться змінити мислення, яке формувалося десятиліттями стабільності — і повернутися до логіки оборони.
