Німеччина готує нову військово-морську базу біля Північного моря: навіщо вона потрібна

Німеччина / © УНІАН

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У Німеччині до початку 2030-х років побудують нову військово-морську базу в портовому місті Емден на узбережжі Північного моря. З появою цього об’єкта країна розширить маневреність власного флоту та зміцнить оборонну позицію НАТО.

Про це пише DW.

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Нова база ВМС ФРН в Емдені: що відомо

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус зазначив, що рішення на користь Емдена ухвалили після кількох місяців досліджень завдяки швидкому виходу до Атлантичного океану та доступу до найпівнічніших регіонів.

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Він наголосив, що це дозволить посилити оборонний і стримувальний потенціал як самої Німеччини, так і НАТО. Водночас міністр підкреслив, що створення нової бази є необхідним кроком для забезпечення гнучкості військових у разі виникнення кризи.

«(Створення нової бази ВМС необхідне. — Ред.), щоб у серйозній ситуації ми були менш передбачуваними та мали більше оперативних можливостей», — пояснив очільник Міноборони країни.

Чому ФРН будує другу базу на Північному морі та розвантажує Вільгельмсгафен

Для будівництва нової бази, яка стане вже другою для ФРН на узбережжі Північного моря, знадобиться площа до 450 гектарів. Наразі єдиний військово-морський порт країни в цьому регіоні розташований у Вільгельмсгафені, і створення додаткового об’єкта дасть змогу зменшити на нього навантаження.

Експерт з військово-морської безпеки Інституту політики безпеки при Кільському університеті Йоганнес Петерс у розмові з DW зазначив, що наявність лише однієї бази є стратегічним ризиком.

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«Якщо справа дійсно дійде до конфлікту, а ця інфраструктура виявиться недоступною, виникне серйозна проблема. Саме тому військові хочуть створити простір для маневру», — пояснив експерт.

Окрім Емдена, уряд Німеччини інвестує 1,35 млрд євро у порт Бремергафена, який планують перетворити на логістичний вузол для перекидання військ і важкої техніки НАТО в межах «Оперативного плану Німеччина». Розбудова військового об’єкта триватиме кілька років, оскільки інфраструктуру доведеться зводити з нуля.

«На нас чекає ще велика робота. Готову базу ВМС не можна взяти і купити на будівельному ринку. Потрібно спланувати будівництво об’єктів на воді, підготувати транспортні сполучення, звести казарми — підготовкою всього цього нам необхідно зайнятися зараз», — зазначив Борис Пісторіус.

Проєкт стане суттєвим імпульсом і для економіки 50-тисячного Емдена. Очікується, що будівництво нової бази дозволить створити близько 2000 робочих місць. Обербургомістр міста Тім Круїтгофф позитивно оцінив ухвалене рішення.

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«Це великий день для Емдена», — підсумував він.

Нагадаємо, у Берліні припускають, що Росія може мати ширші військові плани, ніж війна проти України. Серед потенційно вразливих країн очільник МЗС Німеччини назвав держави Балтії, Молдову та Грузію.

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