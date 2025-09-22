ТСН у соціальних мережах

Німеччина готується до 1000 поранених щодня у разі війни з Росією

Німеччина розробляє план медичної допомоги на випадок масштабного конфлікту з РФ. Очікують до 1000 поранених на день, готують шпитальні потяги, авіаевакуацію та 15 тисяч лікарняних ліжок.

Армія Німеччина

Армія Німеччина / © Associated Press

Збройні сили Німеччини розробляють план медичної допомоги на випадок великомасштабної війни НАТО з Росією. За оцінками головного військового лікаря країни Ральфа Хоффмана, у разі інтенсивних боїв доведеться рятувати близько 1000 поранених солдатів на день.

Про це пише Reuters.

Москва заперечує підготовку до війни, але останні інциденти з російськими літаками та дронами у небі над країнами НАТО підживлюють побоювання ескалації. В Альянсі вже попереджали, що РФ може наважитися на наступ у найближчі роки — орієнтовно з 2029-го.

Німецькі медики враховують досвід України, де війна радикально змінила характер поранень. Якщо раніше переважали кульові травми, то тепер домінують вибухові ушкодження й опіки від безпілотників та барражуючих боєприпасів. Українські військові називають 10-кілометрову смугу біля фронту “зоною поразки”, адже там повітря заповнене дронами, що ускладнює евакуацію поранених.

У ФРН планують створити гнучку систему транспортування: шпитальні потяги, автобуси та розширену повітряну медичну евакуацію. Спершу солдати отримуватимуть допомогу на передовій, а далі їх доправлятимуть до цивільних лікарень Німеччини.

За оцінками Хоффмана, для лікування знадобиться близько 15 тисяч ліжок. Для порівняння, загальна місткість лікарень у країні становить приблизно 440 тисяч.

Раніше повідомлялось, що у Німеччині зростає страх перед війною. Понад половину німців побоюються, що російська армія після України може напасти на їхню країну.

