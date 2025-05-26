Німеччина готується до можливої агресії РФ: Бундесвер повністю переозброять

Прапор Німеччини / © Pexels

Реклама

Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр підписав директиву, яка передбачає повне забезпечення німецької армії сучасним озброєнням і технікою до 2029 року.

Як повідомляє Reuters із посиланням на документ, що опинився у розпорядженні журналістів, ключова увага у ньому приділена необхідності якнайшвидшого посилення оборонного та наступального потенціалу через зростаючу загрозу нападу Росії на територію НАТО.

Згідно з оцінками Броєра та інших високопосадовців НАТО, до 2029 року Росія може відновити свої військові ресурси настільки, що буде здатна до масштабного наступу на країни Альянсу.

Реклама

У директиві визначено пріоритети у сфері закупівлі та виробництва озброєнь. За даними джерел Reuters, НАТО вимагає від Берліна щонайменше вчетверо посилити систему протиповітряної оборони — від далекобійних комплексів типу Patriot до засобів ближнього радіусу дії.

Ще одним важливим завданням вказано підвищення спроможності німецької армії здійснювати високоточні удари по цілях на глибину понад 500 км у тилу противника.

Броєр також наказав суттєво збільшити запаси боєприпасів і переглянути мінімальні обсяги їх накопичення для всіх типів озброєння.

«Інші пріоритети, зазначені в документі, включають швидке розширення спроможностей Німеччини у сфері радіоелектронної боротьби та створення стійкої системи „наступальних і оборонних можливостей“ у космосі», — заявив він.

Реклама

У середині травня головнокомандувач німецької армії Альфонс Майс наголосив, що Росія здійснює масштабну соціальну та промислову мобілізацію, що дозволяє її військам стрімко відновлювати вогневу міць.

«Не пізніше 2029 року російські війська будуть здатні до масштабної агресії з використанням конвенційної зброї проти території НАТО. Але вони можуть почати випробовувати нас набагато раніше», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі військові можуть долучитися до складу миротворчих сил в Україні, якщо для цього відкриється можливість у межах міжнародного мандату.

Ми раніше інформували, що Німеччина розпочала формування першої від часів Другої світової війни постійно дислокованої за кордоном бойової танкової бригади. Їх розмістять у Литві.

Реклама