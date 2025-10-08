Німеччина готується до повітряної війни з безпілотниками: поліції дозволили відкривати вогонь

Поліція Німеччини / © Associated Press

Уряд Німеччини оголосив про внесення термінових змін до законодавства, які дозволять поліції збивати небезпечні безпілотники. Цей крок став відповіддю на загрозу польотів невідомих літальних апаратів над секретними об'єктами, які, ймовірно, пов'язані зі шпигунською діяльністю Москви.

Про це пише видання Le Monde.

Міністр внутрішніх справ Олександр Добриндт повідомив, що внесені поправки дозволяють поліцейським силам вживати “фізичних заходів, тобто перехоплювати та збивати безпілотники”.

“Ми зміцнюємо можливості поліції, надаючи їй право на пряме втручання, коли безпека об'єктів або громадян під загрозою”, — заявив Добриндт.

Для ефективної протидії загрозі дрони-шпигунів Німеччина також проводить переговори з Ізраїлем та Україною щодо використання їхнього досвіду у сфері протиповітряної оборони.

Крім того, міністр додав, що буде створено спеціальний центр захисту від безпілотників. Цей центр матиме завдання координувати дії федеральних та регіональних поліцейських сил по всій країні.

